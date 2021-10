Criminalité : Accablé par les enlèvements, Haïti se met en grève

Commerces, écoles et administrations étaient fermés ce lundi à Port-au-Prince. Une action qui répondait à l’appel à la grève générale lancé pour dénoncer l’insécurité.

Les rues de la capitale haïtienne Port-au-Prince étaient désertes lundi à la suite d’un appel à la grève générale lancé par plusieurs associations professionnelles pour dénoncer l’insécurité après l’enlèvement samedi de 16 Américains et un Canadien .

«Cela fait des mois que l’on appelle à l’aide et que l’on n’a aucune sécurité face aux kidnappings, on a lancé un appel général à la population pour suspendre toute activité», a expliqué à l’AFP Méhu Changeux, président de l’association des propriétaires et des chauffeurs d’Haïti. «Les bandits dépassent les bornes: ils kidnappent, ils violent les femmes, ils font tout ce qu’ils veulent… Ça suffit», s’insurge le syndicaliste.