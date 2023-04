Energie: Accalmie précaire sur les prix mondiaux du gaz

Prix sujets à des variations

Les prix du gaz naturel sur les marchés, qui influencent indirectement le tarif chez le consommateur final, demeurent «largement au-dessus du niveau moyen des cinq dernières années». Les prix du gaz naturel se mesurent avec deux références, celle de Rotterdam (Title Transfer Facility, TTF) et celle du gaz naturel liquéfié JKM (Japan Korea Marker) en Asie. Ces prix, qui se sont déjà fortement assagis en janvier, ont encore reflué depuis, s’inscrivant début avril en baisse d’ «environ 33%» depuis janvier pour le TTF et de «presque 25%» pour le JKM.»

Parmi les facteurs qui pourraient faire à nouveau dérailler les prix, ils citent le risque d’une nouvelle réduction des exportations de Russie, si le flux russe via l’Ukraine s’interrompt ou si l’Europe prend des mesures plus fortes contre les importations de GNL russe. L’étude rappelle que dix compagnies européennes ont des contrats de long terme avec le géant russe Gazprom, qu’ils ont accepté de payer en roubles: OMV en Autriche, PPD en Croatie, SPP en Slovaquie, MVM en Hongrie, DEPA, Mytilineos et PPC en Grèce, Makpetrol en Macédoine du Nord, Srbijagaz en Serbie et Energoinvest en Bosnie.