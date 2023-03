Accédez à ChatGPT via Bing directement depuis  Chrome

Mais pour les 45% d’utilisateurs de Chrome (Google), il y a un moyen d’y accéder aussi rapidement via un onglet et contourner l’invitation à utiliser exclusivement Edge ou la file d’attente pouvant se dresser en saisissant bing.com/chat ou bing.com/chat. Il suffit d’un compte Microsoft avec le téléchargement et l’installation de l’extension Bing Chat Unblocker pour y remédier avec une nouvelle icône apparaissant dans la barre d’onglet. L’extension est également disponible pour les navigateurs alternatifs Firefox et Brave.