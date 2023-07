Canton de Zurich: Accélérer alors qu’on se fait dépasser peut coûter très cher

La Ferrari accidentée du jeune Serbe le 30 mai 2021. Police cantonale zurichoise

Une brève épreuve de force sur la route en mai 2021 entre un Suisse de 55 ans et un Serbe de 22 ans vient d’être sanctionnée durement par la justice zurichoise. Tous deux écopent de lourdes peines, et le jeune homme, en Suisse depuis l’âge de 4 ans, doit carrément quitter le pays, rapporte jeudi le «Tages-Anzeiger».

Tout a commencé lorsque le jeune conducteur, habitué à être au volant d’une Smart, se retrouve au pilotage de la Ferrari de son patron sur la voie de gauche de l’autoroute près de Spreitenbach (AG). À côté de lui, sur la voie de droite, le Suisse de 55 ans est au volant d’une BMW de luxe. Hic: la voie de gauche se termine un peu plus loin, et les deux hommes le savent.

Mais alors que le jeune homme appuie sur l’accélérateur pour se rabattre à temps devant le Suisse, ce dernier presse aussi sur le champignon. Aucun des deux ne laisse la priorité à l’autre. Juste avant une collision inévitable, le Serbe fait un écart et la Ferrari dérape avant de finir sa course violemment contre un mur de soutènement. Quant au Suisse, il s’arrête brièvement, mais poursuit sa route.

«Comportement macho primitif, criminel»

Mais le Serbe, qui n’est pas blessé, a en plus des circonstances aggravantes. Peu avant l’accident, il avait été flashé à 227 km/h sur l’autoroute et à 215 km/h près d’un chantier. En première instance, outre le retrait de permis, il avait été condamné à 43 mois de prison pour sa course folle et son dépassement téméraire. Quant au Suisse, la justice avait estimé qu’il avait accéléré pour permettre à la Ferrari de se rabattre derrière lui. Il avait écopé de 180 jours-amende et d’une amende de 2000 francs.

Mais le Ministère public a contesté ces jugements. «Ce qui s’est passé est la conséquence d’un comportement macho primitif, criminel et sans scrupule, qui n’a rien à faire sur la route. Ce n’est que par chance que rien de plus grave ne s’est produit», a estimé le procureur général Rolf Jäger, tout en réclamant des peines plus lourdes.

La Cour d’appel l’a suivi. Le Suisse écope au final de 12 mois de prison et 2000 francs d’amende. Il aurait surtout accéléré parce qu’il ne voulait pas laisser passer le Serbe, selon elle. Et la loi est claire: «Celui qui est dépassé ne doit pas augmenter sa vitesse». Quant au Serbe, la Cour a décidé de l’expulser pendant six ans. L’homme, qui vit en Suisse depuis l’âge de quatre ans, n’a certes plus de lien avec son pays d’origine, mais l’intérêt public d’une expulsion l’emporte sur son intérêt privé, a-t-elle estimé.

Les deux jugements peuvent encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.