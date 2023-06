Suisse: Accès aux trains: un nouvel obstacle pour les personnes handicapées

La décision du Conseil des États remet en cause cette consultation, car la modification de la loi reprend, en résumé, les standards européens en la matière. L’Union européenne serait responsable de délivrer les autorisations de mise en service des trains qui circulent en Suisse et à l’étranger. Et ces standards sont plus souples que ce qui a été obtenu en Suisse: ils ne permettent pas d’exiger que les trains puissent être accessibles de façon autonome pour les personnes handicapées.