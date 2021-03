Allemagne : Accès facilité à la citoyenneté des descendants de victimes du nazisme

Faciliter l’obtention de la nationalité allemande aux descendants de victimes du nazisme: le gouvernement allemand a approuvé un projet de loi en ce sens, mercredi.

Conditions réduites «au minimum»

Certains se sont vus refuser la nationalité allemande parce que leurs ancêtres avaient fui l’Allemagne et pris une autre nationalité avant que leur citoyenneté d’origine ne soit officiellement révoquée, tandis que d’autres demandes ont été rejetées parce que les personnes étaient nées d’une mère allemande et d’un père non allemand avant le 1er avril 1953.