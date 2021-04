Climat : Accès inégaux aux vaccins: Greta Thunberg veut renoncer à la COP26

Pour manifester son soutien aux pays pauvres n’ayant pas assez accès aux vaccins contre le Covid-19, Greta Thunberg, ne compte pas se rendre à la conférence sur le climat de Glasgow.

La figure de la lutte contre le changement climatique, Greta Thunberg, ne compte pas se rendre à la grande conférence climat COP26 de Glasgow en novembre en raison des inégalités d’accès aux vaccins entre pays riches et pauvres, a-t-elle déclaré vendredi. «Du fait de la distribution extrêmement inéquitable des vaccins, je ne me rendrai pas à la conférence de la COP26 si la situation continue comme aujourd’hui», a dit la militante suédoise.

La jeune femme, qui a fêté ses 18 ans début janvier, a appelé le gouvernement britannique à repousser de nouveau la COP26, déjà reportée une première fois à cause de la situation sanitaire, si les inégalités vaccinales entre pays ne permettaient pas un accès égal des participants et des militants. La figure du mouvement «Fridays for Future» et des grèves de l’école pour le climat a appelé les pays riches à partager leurs doses avec les populations à risques dans les pays pauvres «plutôt que de vacciner des jeunes en bonne santé».