Canton de Vaud

Accident à Exergillod: la sécurité était insuffisante

Le Service d’enquête de sécurité a estimé lundi que toutes les mesures de sécurité n’avaient pas été remplies lors du drame survenu durant une excursion photo à bord d’un train historique

Règles pas respectées

Selon le rapport, les règles doivent pourtant stipuler où et comment les passagers sont autorisés à sortir du train pour qu’ils courent le moins de risques possible. Dans ce cas précis, ces questions de sécurité et d’accompagnement n’étaient pas réglées, souligne M. Thürler. Faire sortir tous les touristes par la même porte et les compter fait par exemple partie des mesures mentionnées.