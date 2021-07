Procès : Accident à la Vaudoise aréna: les deux ouvriers sont blanchis

Le Tribunal de police de Lausanne n’a pas suivi le Ministère public sur l’acte d’accusation dirigé contre les deux hommes.

Le procureur estimait que l’un des deux hommes avait marché directement sur le faux plafond, non loin de son collègue situé dans une nacelle, pour finir l’installation. Tous deux avaient réfuté, en indiquant que l’ouvrier avait installé une planche non pas sur le plafond mais sur une autre structure, et que l’effondrement avait probablement découlé des vibrations de la perceuse associées à une forte bise.