Vaud : Accident à l’aéroport Lausanne-Blécherette

Un gyrocoptère a raté son atterrissage dimanche vers 9h à l’aéroport lausannois. Le petit appareil s’est retrouvé sur le flanc. Les secours sont intervenus très rapidement.

«J’observais l’atterrissage et le décollage des avions avec mon fils et soudainement, un gyrocoptère a raté son atterrissage et s’est retrouvé sur le flanc. En moins de dix minutes, pompiers, ambulanciers et policiers étaient sur place.» Un lecteur-reporter a contacté «20 minutes» pour signaler un accident qui s’est produit dimanche vers 9h à l’aéroport de La Blécherette. «Oui, un avion est sorti de la piste ce matin, mais il n’y a pas eu de blessé», a indiqué une personne sous couvert d’anonymat.