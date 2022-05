Valais : Accident à Monthey, trafic routier et ferroviaire perturbé

Les trains sont supprimés entre Monthey et Le Bouveret, jusqu’à 17h environ. La route a été fermée à la circulation à la hauteur de l’avenue du Crochetan, pour les besoins de l’enquête.

L’accident est survenu non loin de la gare de Monthey

Depuis samedi après-midi, les trains sont supprimés sur la ligne du Tonkin, en raison d’un accident de personne survenu sur le passage à niveau de l’avenue du Crochetan à Monthey (VS), non loin de la gare. La rue a été fermée à la circulation pour les besoins de l’enquête. Quant à la ligne ferroviaire, celle-ci est interrompue entre Monthey et Le Bouveret jusqu’à 17h environ, d’après l’horaire CFF.