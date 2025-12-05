Un grave accident s'est produit vendredi après-midi, près d'Olten. Un camion est tombé dans l'Aar. Le chauffeur du poids lourd est décédé.

Près d'Olten, un chauffeur routier a enfoncé la barrière d'un pont et a fait une chute dans l'Aar. 20min/enr

Un grave accident s'est produit vendredi après-midi, sur un pont de la Gösgerstrasse, à l'entrée de Winznau, dans le canton de Soleure. Selon les premières constatations de la police cantonale soleuroise, un chauffeur a défoncé la barrière du pont avec son camion avant de tomber dans l'Aar.

Le chauffeur, resté bloqué dans la cabine, a perdu la vie. Son corps a été repêché, a confirmé la police samedi. Le véhicule appartient à une entreprise de construction locale. C'est ce que nous a confirmé le directeur général de la société. «Nous sommes tous profondément attristés par ce qui s'est passé. C'est un coup du sort que nous devons accepter», déclare le responsable. «Pour l'instant, nous n'en savons pas plus que le grand public», ajoute-t-il.

Le directeur général estime peu probable qu'un défaut technique soit à l'origine de l'accident. «Ce camion avait été contrôlé en septembre.» L'enquête en cours doit permettre d'éclaircir les circonstances de l'accident. Les opérations de sauvetage ont duré jusqu'à 3h et le pont est de nouveau praticable depuis 5h45. La police recherche des témoins de l'accident.

