Chine : Accident dans une mine: un mort, 19 mineurs pris au piège

Une galerie serait inondée selon les médias officiels qui n’ont donné davantage de précisions sur l’état des personnes bloquées sous terre.

Un mineur est mort et 19 autres sont toujours coincés sous terre après un effondrement et une inondation samedi dans une mine de charbon en Chine, selon les autorités locales et un média officiel. L’incident s’est produit peu après 12h (6h suisses) dans la préfecture autonome tibétaine de Haibei dans la province du Qinghai (nord-ouest du pays), a indiqué le Bureau provincial de gestion des situations d’urgence.