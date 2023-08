Yverdon: Accident de balançoire, la poutre était pourrie

«On regrette vivement ce qui s’est passé. On est avant tout humains, et on comprend que c’est traumatisant pour la famille», exprime la gérance responsable des installations. Samedi, une fillette de 11 ans, qui se balançait avec sa sœur de 3 ans sur une place de jeux du quartier de Sous-Bois, à Yverdon, a souffert de ce qui aurait pu être un grave accident. La poutre en bois qui soutenait la balançoire s’est rompue et lui est tombée sur la tête. Au final, après une nuit passée à l’hôpital, elle s’en est tirée avec une bosse et des égratignures. «Nous allons contacter dès que possible la famille, pour voir ce que nous pouvons faire pour elle», poursuit la gérance.