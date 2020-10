Monthey (VS)Percuté par une voiture sur un passage piéton

L’accident a impliqué une voiture et un piéton à la Rue du Simplon à Monthey. Celui-ci a été emmené à l’hôpital le plus proche.

Lundi matin, suite au signalement d’un lecteur, la police cantonale valaisanne confirme qu’«un accident de circulation impliquant une voiture et un piéton sur un passage piéton s’est produit à l’avenue du Simplon à Monthey (VS), aux alentours de 7h.» La personne a été blessée et «transportée à l’hôpital Riviera-Chablais de Rennaz», précisent les autorités.