Accident de kart à Rennaz: les quatre co-accusés acquittés

Quatre employés et ex-employés du centre de loisirs «Fun Planet» jugés dans le cadre d’un accident de kart ayant défiguré une collégienne ont été blanchis lundi soir à Vevey.

Quatre employés et ex-employés du centre de loisirs «Fun Planet» de Rennaz (VD) ont été acquittés lundi soir à Vevey par le Tribunal de police de l'Est vaudois. Ils étaient jugés dans le cadre d’un accident de kart ayant défiguré une collégienne valaisanne de 14 ans.

Ce dramatique accident était survenu le 18 juin 2013 lors d’une sortie scolaire. Les deux exploitants, le responsable technique de piste et le technicien, de respectivement 47, 46, 49 et 50 ans, étaient prévenus de lésions corporelles graves par négligence.

Sept ans jour pour jour après les faits

Le procès a finalement été mené dans les temps: l’affaire allait être prescrite ce jeudi 18 juin, sept années jour pour jour après les faits. La présidente Sandrine Osojnak a estimé notamment que les karts et plots de sécurité utilisés n’étaient pas en cause car parmi les meilleurs du marché et également utilisés dans les kartings de Bulle (FR) et de Brigue (VS).