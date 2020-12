Canton du Jura : Accident de la circulation dans Les Rangiers

Mardi matin, alors qu’il circulait dans Les Rangiers en direction de Delémont, un automobiliste a quitté la route et terminé sa course en bas d’un talus. Le conducteur, légèrement blessé, a été emmené à l’hôpital.

Ce matin peu avant 06h30, un automobiliste circulant dans Les Rangiers en direction de Delémont a quitté la route à droite par rapport à son sens de marche. Seul en cause, il a dévalé le talus à travers la forêt en effectuant quelques tonneaux et a terminé sa course sur le toit, environ 20 mètres en contrebas.