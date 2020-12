Algérie : Un accident de la route fait 20 morts dans le sud du pays

La Protection civile algérienne a indiqué que vingt personnes, majoritairement des ressortissants africains, étaient décédées dans un accident de la route au sud de l’Algérie.

Lieu de transit

«La Protection civile appelle tous les conducteurs à respecter le code de la route et à être plus prudents afin de préserver leur sécurité et celle des autres», est-il écrit sur la page Facebook de la Protection civile de Tamanrasset, la grande métropole du Sahara à près de 2000 km d’Alger, non loin du Niger et du Mali.