Egypte: Accident de montgolfière à Louxor, tous les vols suspendus

Egypte : Les vols en montgolfière suspendus après un accident à Louxor

Les autorités égyptiennes ont suspendu lundi les vols en montgolfière au-dessus des sites pharaoniques de Louxor, l’une des villes les plus touristiques du sud du pays, après un accident qui n’a fait «que deux blessés légers».

«Alors qu’un groupe de montgolfière étaient en vol, l’une d’elle est entrée en collision avec une autre à 60 mètres d’altitude avec un vent soufflant à près de 13 km par heure», expliquent l’Autorité de l’aviation civile. L’une des deux montgolfières a été précipitée vers le sol, «sur 28 passagers, deux ont été légèrement blessés et transféré à l’hôpital pour être examinés», poursuit l’Autorité. Une équipe d’enquêteurs a été dépêchée sur place et aucune montgolfière n’est autorisée à décoller avant qu’ils ne rendent leurs conclusions, ajoute-t-elle.

19 touristes morts en 2013

L’Egypte, prise entre inflation et dévaluation, mise grandement sur son tourisme qui commence tout juste à se relever de dix années de tourments politiques, depuis la «révolution» qui a renversé en 2011 l’autocrate Hosni Moubarak, et de la pandémie de Covid-19. La saison estivale cette année a déjà été endeuillée par la mort de deux touristes, une Autrichienne et une Roumaine, tuées par un requin près d’Hurghada sur la mer Rouge, qui accueille 65% des touristes visitant le pays.