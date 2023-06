Charmey (FR): Accident de parapente: le père est décédé, son fils de 3 ans blessé

Un accident de parapente s’est produit samedi matin à Charmey (FR). Le pilote d’un vol biplace est décédé sur les lieux et le passager, blessé, a été acheminé dans un hôpital. Le Ministère public fribourgeois a ouvert une instruction en coordination avec le Ministère public de la Confédération.

Samedi à 10h45, la Police cantonale fribourgeoise a été informée par la REGA qu’un accident de parapente s’était produit à Charmey, entre la station inférieure des remontées mécaniques et la route des Arses. Malgré l’intervention rapide des secours et la tentative de réanimation entreprise, un parapentiste de 46 ans est décédé sur les lieux des suites de ses blessures. Il effectuait un vol biplace avec son fils âgé de 3 ans. Blessé, ce dernier a été pris en charge par une ambulance et acheminé dans un hôpital.