Aigle (VD)

Accident de parapente: rien de cassé sauf quelques branches

Un pilote a raté son atterrissage dimanche après-midi et a fini son vol dans un arbre. Vu la hauteur de sa fâcheuse posture, les pompiers ont dû intervenir.

Plus de peur que de mal pour un jeune Allemand venu profiter du beau temps pour s’envoyer en l’air dimanche en début d’après-midi. Parti du canton de Berne avec son parapente, le pilote visait la place d’atterrissage des Glariers à Aigle, mais la bise en a décidé autrement. Durant sa manœuvre, le jeune homme s’est fait malmener par les bourrasques et a fini par s’emmêler les cordages dans un arbre situé dans un jardin privé.

Avertis par ses appels au secours et par un voisin qui passait par là, les habitants des lieux ont tenté de lui venir en aide à l’aide d’une échelle et d’une corde, mais le parapentiste restait hors de portée, perché tout en haut de l’arbre. Les pompiers et leur grande échelle ont donc été appelés en renfort, et ont finalement réussi à détacher le malheureux. Il a été pris en charge par une ambulance, mais ne souffre d’aucune blessure. «Rien de cassé, à part quelques branches d’arbre», sourit le porte-parole de la gendarmerie Alexandre Bisenz. «C’était quelqu’un de très poli, il est venu s’excuser pour les désagréments après son sauvetage», assure la propriétaire du jardin.