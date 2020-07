Australie

Accident de plongée fatal à Alex Pullin

Le corps sans vie du snowboardeur, porte-drapeau de l'Australie aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 a été retrouvé alors qu’il pêchait au harpon.

En plus de son amour pour la glisse, Pullin était un passionné de pêche au harpon et de plongée. Il y a quelques jours, il a publié sur Instagram une photo de lui en train de pêcher: «Un jour irréel dans l'océan», écrivait-il en légende. «Les baleines chantent et sautent autour de nous, être avec des gens formidables, et ramener plein de poissons pour la semaine.»