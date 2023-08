Accident de train mortel au Pakistan: six employés suspendus

«Nous n’avons pas pardonné la négligence. Nous avons suspendu six personnes», a déclaré mercredi, le ministre des Chemins de fer, Khawaja Saad Rafique, lors d’une conférence de presse à Islamabad. Il s’exprimait après le déraillement d’un train, dimanche, dans le sud du Pakistan , qui a fait 34 morts. Plus de 1000 personnes se trouvaient à bord du Hazara Express lorsque les wagons sont sortis de leurs rails près de la gare de Sahara, non loin de la ville de Nawabshah, dans la province méridionale du Sind. «Le rapport final est encore attendu, mais il n’y a pas eu de sabotage», a-t-il ajouté, indiquant que six employés des chemins de fer, dont le personnel chargé de l’entretien des voies, ont été suspendus.

Deux facteurs contributeurs

Réseau ferroviaire vétuste

Les accidents ferroviaires et les déraillements sont fréquents sur le vétuste réseau pakistanais qui compte près de 7500 kilomètres de voies et transporte plus de 80 millions de passagers par an. Ce réseau, qui a fait la fierté des Britanniques à l’époque coloniale, comporte encore des voies, des jonctions et des ponts datant de plus de 150 ans, mais sa modernisation est en cours dans le cadre du gigantesque corridor économique Chine-Pakistan.