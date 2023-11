Accident de trottinette à Genève: un jeune heurté par un camion

Le jeudi 26 octobre, peu avant 8h30, un homme né en 1993 circulait en trottinette électrique sur la bande cyclable de la très passante rue des Deux-Ponts, à la Jonction, en direction du pont de Saint-Georges. Un premier heurt est survenu avec un cyclomotoriste roulant dans le même sens. L’homme circulant en trottinette a chuté. Il se trouvait encore au sol lorsqu’il a été percuté par un poids lourd. Suite à ce second choc, il a été grièvement blessé et conduit à l’hôpital en ambulance. La police recherche d’éventuels témoins de cet accident. Ils sont priés de s’annoncer à la Brigade routière et accidents (BRA/022.427.64.50).