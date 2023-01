Conductrice ivre lors de l'accident doublement mortel

Haute-Savoie (F) : Accident doublement mortel: la conductrice était ivre

On en sait un peu plus sur l’accident qui a fait deux morts et deux blessés, dimanche en milieu de matinée, à l’entrée de la commune haut-savoyarde de Brenthonne. Il est désormais établi que toutes les victimes étaient à bord de la Volkswagen accidentée et donc qu’aucun piéton n’était impliqué. Selon les premiers éléments de l’enquête rapportés par «Le Dauphiné Libéré», la conductrice, âgée de 28 ans, était sous l’emprise de l’alcool au moment de la sortie de route.