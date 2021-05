Mexico : Accident du métro: les proches réclament justice

Trois jours après le drame, les familles des victimes veulent établir les causes de l’accident et punir les éventuels coupables.

Dans plusieurs cimetières de la ville, une seule requête était sur toutes les bouches: établir les causes de l’accident et punir les éventuels coupables. «Les autorités sont responsables», proclame à l’AFP Luis Diaz qui vient de mettre en terre son père âgé de 39 ans, un chauffeur qui avait pris la ligne 12 du métro, dérogeant à son habitude de se déplacer en bus.

«Justice pour ma mère», réclame Luis Hernandez qui souligne que son père, un garagiste de 61 ans tué dans l’accident, était «soutien de famille». L’homme se trouvait dans l’une des deux voitures qui ont plongé dans le vide lorsque le pont a cassé. «J’exige un ou deux millions. Mon père est mort et personne ne me le rendra. Les autorités doivent agir», ajoute Luis après les funérailles dans le secteur pauvre de Tláhuac, dans le sud de la capitale où l’accident est survenu. Inconsolable, sa mère pleure et promet d’entamer un procès.