Berne : Accident entre un train et une fraiseuse à 2000 mètres d’altitude

Un accident s’est produit mercredi sur la ligne des chemins de fer de la Jungfraujoch. Aucun blessé n’est à déplorer.

Bastien B.* a vécu un voyage mouvementé ce mardi dans les Alpes bernoises. Comme il l’a expliqué à 20minutes, ce Franco-Suisse a emprunté un convoi du chemin de fer de la Jungfrau à travers les montagnes enneigées pour profiter du panorama alpin. Après avoir visité le célèbre Jungfraujoch (3466m d’altitude) le train a commencé à descendre. «Soudain, il y a eu une secousse et plus rien n'a fonctionné», a raconté le touriste. « Il semble que le train est entré en collision avec une fraiseuse et qu’il a déraillé » .