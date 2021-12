Genève : Accident et neige: les TPG ont connu une soirée mouvementée

Après de gros blocages en toute fin d’après-midi, jeudi, les Transports publics genevois ont dû réorganiser leur réseau à cause de la neige.

Il y a des jours où tout ne roule pas comme prévu. Manifestement, jeudi est à compter parmi eux, en particulier pour les Transports publics genevois (TPG). Une usagère nous a fait part de soucis en fin d’après-midi aux abords de la gare Cornavin. Son tram arrêté a ouvert les portes pour que les passagers puissent terminer leur parcours à pied. De Grand-Pré à la gare, elle a dépassé six ou sept autres rames encolonnées. Même tableau du côté de Saint-Gervais et de la place Lise-Girardin, avec des trams stoppés et un carrefour totalement bouché.