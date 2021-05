Vaud - Accident grave entre Aigle et Le Sépey: route fermée

La route entre Aigle et Le Sépey, principale voie d’accès à la Vallée des Ormonts, est très courue des cyclistes et des motards.

Un accident grave s’est produit un peu après 15h mercredi sur la route reliant Aigle et Le Sépey. Selon la police cantonale vaudoise, au moins un cycliste et un motard sont impliqués, et leur état est encore inconnu. Témoin toutefois de la gravité de la situation, un hélicoptère a été dépêché sur les lieux.