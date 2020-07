Vully-les-Lacs (VD)

Accident grave: il heurte un petit hangar dans la prairie

Un automobiliste est sorti de la route entre Montmagny et Salavaux vendredi matin. Il a dû être désincarcéré et héliporté à l’hôpital de l’Ile, à Berne.

Vendredi, vers 7h, la police cantonale vaudoise a été avisée d’un accident grave à Vully-les-Lacs, sur la route de Montmagny. Selon les premiers éléments, le conducteur, un Suisse de 35 ans habitant la région, circulait au volant de sa voiture, de Montmagny en direction de Salavaux. Dans une légère courbe à droite et pour une raison que l’enquête devra établir, il a dévié sur la gauche. Après avoir roulé dans une prairie, il a heurté avec la portière côté conducteur, l’angle d’un hangar. Incarcéré et semi-conscient, il a été découvert par un automobiliste de passage qui a aussitôt avisé les secours. Désincarcéré et grièvement blessé – sa vie est en danger – cet automobiliste a été héliporté par la REGA à l’Hôpital de l’Ile, à Berne. La route cantonale a été fermée à la circulation jusqu’à 10h, pour les besoins du constat. Cet accident a nécessité l’intervention d’une ambulance de Morat, des pompiers du SDIS Broye-Vully avec un train d’intervention, de la REGA et d’une patrouille de la gendarmerie vaudoise.