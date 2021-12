Donneloye (VD) : Un accident impliquant une fourgonnette et une voiture perturbe le trafic

Actuellement, la route reliant Yverdon-les-Bains et Moudon (VD) est fermée dans les deux sens, à la suite d’une collision. Pompiers, police et ambulance sont sur place.

Dimanche, v ers 16h30 , une collision s’est produite entre une fourgonnette et une voiture, entre Donneloye et Cronay (VD) . « Il y a en tout cas un e personne blessé e , qui est actuellement encore dans la voiture. Les pompiers essaient de la débloquer » , commente un témoin.

Pour l’heure, la police cantonale confirme qu’un événement est en cours et la présence de pompiers et policiers, ainsi que d’une ambulance. Pour ce qui est des véhicules, il s’agirait d’une Renault et d’une Kia.