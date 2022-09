Grandvillard (FR) : Accident meurtrier sur une route de montagne

Une enquête a été ouverte pour établir les causes de l’accident. Le véhicule a été treuillé et évacué, et aucune pollution d’hydrocarbure n’a été constaté, indique la police cantonale. La REGA, la colonne de secours et des pompiers locaux ont été engagés pour les besoins des secours.