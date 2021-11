Sibérie : Accident minier en Sibérie: le bilan monte à 52 morts

Vendredi passé, un accident est survenu dans une mine de Sibérie. Jeudi, le bilan a été revu à la hausse.

Les agences de presse RIA Novosti et Interfax ont également rapporté cette déclaration, en précisant qu’il y avait 46 mineurs et six sauveteurs parmi les morts. Le bilan initial établi par les autorités faisait état de quatorze morts, dont onze mineurs et trois secouristes, ainsi que de 35 mineurs et trois secouristes disparus.