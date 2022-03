Fribourg : Accident mortel de la circulation à Enney

Le jeune conducteur, âgé de 23 ans, est décédé sur place, et deux passagers ont été blessés.

Un grave accident de la circulation s’est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h40, sur la commune fribourgeoise de Bas-Intyamon. Des premiers éléments recueillis sur place, il a pu être déterminé qu’un automobiliste de 23 ans, accompagné par deux passagers, circulait avec son véhicule du lieu-dit Les Esserts d’Avau en direction du village d’Enney. Dans une courbe, le conducteur a perdu la maitrise de son véhicule et il est sorti de la route. Suite à l’embardée, ce dernier a été éjecté et est décédé sur place. Les deux passagers ont été blessés.

De retour d’une soirée

Plusieurs patrouilles de police, deux ambulances du Sud fribourgeois, accompagnées du SMUR, la REGA et les pompiers de Bas-Intyamon se sont rendus sur les lieux de l’accident. Les deux passagers blessés ont été acheminés auprès d’un hôpital. Les premiers éléments de l’enquête ont permis de déterminer que les occupants du véhicule accidenté étaient sur le chemin du retour d’une soirée organisée dans un chalet de la région. Plusieurs jeunes gens encore sur place dans ce chalet, ont remarqué l’accident non loin de l’endroit où se déroulait la fête, et ils ont pu porter les premiers soins aux personnes accidentées. Malgré les tentatives de réanimation, la vie du conducteur n’a pas pu être sauvée. L’ensemble de ces jeunes gens ont été pris en charge par les secours sur place et ils ont ensuite été acheminés au poste de gendarmerie de Bulle, où ils ont bénéficié d’un appui psychologique par l’équipe mobile d’urgences psychosociales (EMUPS). Pour l’heure, les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore clairement établies. Une enquête est en cours.