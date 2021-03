Mardi vers midi, un homme et son épouse effectuaient une marche sur un chemin de randonnée au lieu-dit «Unner de Birche» en direction de Geschinen (VS). Peu avant que le chemin rejoigne la route forestière et pour une raison que l’enquête devra déterminer, le malheureux a fait une chute d’environ 20 mètres dans la pente caillouteuse, indique mercredi matin, la police cantonale valaisanne.