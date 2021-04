Winterthour : Accident mortel d’un motocycliste

Un homme à moto de 54 ans est mort mardi en percutant une voiture dans le quartier de Töss à Winterthur.

Le motocycliste de 54 ans a subi de graves blessures et est décédé sur les lieux de l’accident, malgré une tentative immédiate de réanimation. L’automobiliste de 28 ans n’a pas été blessé, mais a subi un choc émotionnel et a dû être pris en charge psychologiquement. Les deux véhicules ont subi des dommages considérables. La cause de l’accident n’est toujours pas claire et fait l’objet d’une enquête.