Vaud : Accident mortel: la moto s’est déportée alors qu’une voiture arrivait en face

Mardi, un motard qui circulait sur la route du Mont en direction de Prilly a perdu la vie, après avoir heurté une voiture arrivant en sens inverse.

Un accident impliquant un deux-roues et une automobiliste s'est produit mardi vers 19h05, à la route du Mont, après le carrefour du Solitaire en direction de Prilly. Un motard, qui descendait en direction de Prilly, s’est déporté dans une courbe à droite sur la voie inverse pour une raison encore indéterminée. Il a alors percuté de face une voiture qui circulait dans le sens de la montée. Malgré les secours, le motard, un Suisse de 43 ans, est décédé sur place.

La conductrice de la voiture, choquée et légèrement blessée, a été acheminée à l’hôpital pour des contrôles. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Cette intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de police, deux sapeurs-pompiers, deux ambulances et le SMUR Lausanne. La route du Mont a été fermée entre les carrefours du Solitaire et de la Vallombreuse le temps de l’intervention.