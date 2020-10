Accident mortel sur l’A1 entre Lausanne et Genève dimanche vers 23 h 20. Une Suissesse de 34 ans a en effet perdu la vie à la hauteur de Tolochenaz, alors qu’elle roulait en direction de Genève.

Son véhicule s’est déporté sur la droite et a traversé la bande d’arrêt d’urgence. Il a ensuite roulé sur la bande herbeuse qui longe l’autoroute avant d’arriver à la hauteur du pont autoroutier qui passe par-dessus la route de la Gare, à Tolochenaz. La voiture a ensuite continué sa course en dévalant le talus pour s’immobiliser sur la route située plusieurs mètres plus bas.