Ski de bosses : Accident spectaculaire lors de la finale de la Coupe du monde

Dans un état stable après avoir été transporté à l’hôpital, George McQuinn s’est fait une énorme frayeur à Deer Valley, aux USA.

Lors de la finale à six, remportée par le Canadien Mikael Kingsbury et la Française Perrine Laffont, McQuinn (23 ans) s’est présenté déséquilibré sur l’un des deux sauts et a heurté violemment le tremplin avec l’arrière de la tête, s’envolant apparemment inanimé à plusieurs mètres et retombant lourdement sur la piste qu’il a continué de dévaler à plat ventre, inerte.

L’Américain a été évacué sur une civière quelques minutes plus tard, sous les regards inquiets des spectateurs et de ses concurrents. Dans la soirée, la Fédération américaine de ski a donné des nouvelles rassurantes de McQuinn, qui «a immédiatement reçu des soins médicaux et est actuellement réactif et dans un état stable».