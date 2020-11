France : Accident sur «la route de la mort»: deux ans avec sursis

L’accident de car survenu en janvier 2017 avait fait quatre morts, des Portugais vivant en Suisse. Le chauffeur, un portugais de 44 ans, a été reconnu de plusieurs fautes personnelles, à commencer par une vitesse trop élevée.

Les sociétés Angelo Taxi et Rota das Gravuras, propriétaire du bus et compagnie de transports, ont quant à elles été condamnées respectivement à 28’000 euros (un peu plus de 30’000 francs) et 50’000 euros (environ 54’000 francs) d’amendes. Les deux entreprises étaient dirigées par le père du chauffeur.