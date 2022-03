Genève – Accident sur l’A1: trafic paralysé aux heures de pointe

Les automobilistes qui circulaient en direction de la douane de Bardonnex ont dû prendre leur mal en patience lundi matin. A 7h40, les forces de l’ordre sont intervenues sur l’autoroute A1 pour un accident de la circulation. Une collision est survenue entre deux voitures qui se suivaient. «Le véhicule heurté à l’arrière a effectué un tête-à-queue et a été projeté sur la voie rapide, se retrouvant à contresens», relate Alexandre Brahier, porte-parole de la police. Un second choc s’est alors produit entre cette auto et un véhicule circulant normalement sur la voie de gauche.