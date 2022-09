Valais : Accident sur l’A9 entre Martigny et Sion, le trafic est dévié

Jeudi matin, un accident de circulation entre quatre véhicules s’est produit sur l’autoroute A9, non loin du viaduc de Riddes, entre Martigny et Sion (VS), indiquent nos confrères valaisans. La police cantonale confirme les faits, mais ne donne pas davantage d’informations à ce stade. Les pompiers et l’ambulance sont sur place.