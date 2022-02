Lausanne : Accident sur le chantier du LEB: cinq blessés dont un grave

Cinq ouvriers ont été blessés jeudi vers midi à la suite de la rupture d’un tuyau de bétonnage à la rue de Genève. Un des ouvriers souffre de graves blessures mais sa vie n’est pas en danger, selon la police.

Quatre patrouilles de Police-secours, trois policiers motocyclistes, deux scootéristes, quatre ambulances et le SMUR ont été mobilisés jeudi vers midi après un accident survenu sur le chantier du LEB à la rue de Genève à Lausanne. Policiers et ambulanciers ont porté secours à cinq ouvriers blessés à la suite de la rupture d’un tuyau de bétonnage.

«Quatre ouvriers sont légèrement touchés alors que le cinquième est plus sérieusement atteint, sans que son pronostic vital ne soit engagé», a indiqué la police municipale lausannoise. Les cinq hommes ont été pris en charge et acheminés en milieu hospitalier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.