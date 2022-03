Aviation : Accidents des 737 MAX: un ancien pilote de Boeing acquitté

Un ancien pilote d’essai de Boeing, qui était accusé d’avoir trompé le régulateur aérien américain lors de la certification du 737 MAX – qui a connu deux accidents mortels - et était le seul individu poursuivi personnellement au pénal dans cette affaire, a été acquitté mercredi.

Le jury d’un tribunal de Fort Worth, près de Dallas (Texas), a déclaré Mark Forkner non coupable. Il avait été inculpé par les autorités américaines en novembre. Son avocat, David Gerger, a salué «un juge et un jury indépendants, intelligents et justes», dans une déclaration transmise à l’AFP.