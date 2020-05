Actualisé il y a 1h

Accidents et criminalité se déconfinent avec la population

Les chiffres montrent que depuis l’assouplissement des mesures et la réouverture des commerces, les accrochages et délits augmentent fortement.

Avec le semi-confinement de la population suisse le 16 mars dernier, les accidents de la route et la criminalité ont connu une chute drastique. Plus ou peu de trafic, peu de déplacements hors domicile et télétravail ont permis de connaître une période très calme en termes de sécurité routière et de délits. Assez logiquement, cette parenthèse se referme avec la réouverture des magasins, des bars et des restaurants, ainsi que du retour d’une partie des employés sur leur lieu de travail.

«Durant le confinement, nous avons eu jusqu’à deux tiers de véhicules en moins sur les routes. Depuis deux semaines, nous constatons une augmentation du trafic», confirme Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise. Et le nombre d’accidents a suivi. Ainsi, la semaine dernière, une centaine d’accidents avec ou sans blessés a été comptabilisée. Durant les semaines les plus calmes, ce chiffre était descendu à cinquante, contre 120 à 130 habituellement. «Nous constatons que les deux-roues, motorisés ou vélos, sont particulièrement concernés», détaille le chargé de communication qui encourage les usagers de la route à être «particulièrement prudents et à perdre certaines mauvaises habitudes qui auraient pu être prises durant la période calme».

Sur le front des délits, on assiste à un déconfinement parallèle des victimes et des criminels. Les agressions sont revenues au taux «normal», à savoir entre 15 et 20 par semaine, soit une véritable explosion, puisqu’elles étaient tombées à quelque 2-3 par semaine. Sans explication, les vols n’ont pas suivi la même courbe. A savoir qu’ils sont passés d’une dizaine à un vingtaine hebdomadaire alors qu’habituellement, il y en a une soixantaine par semaine. Enfin, comme davantage de logements sont vides à la suite du retour de certains employés sur leurs lieux de travail, les cambrioleurs ont également repris du service. Les appartements sont visités quelque 15 à 20 fois par semaine, les villas cinq, au lieu d’une vingtaine en temps normal.