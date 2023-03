Routes suisses: accidents graves en forte hausse

Année après année, la sécurité sur les routes avait tendance à s’améliorer… jusqu’à l’an dernier. Ce jeudi, l’Office fédéral des routes (Ofrou) a publié ses statistiques 2022 et accuse le choc. «Le nombre de morts et de blessés graves sur les routes suisses a augmenté en 2022». Pas seulement un peu, mais «fortement», dit l’Ofrou.

La surprise de ces résultats a poussé la Confédération à vouloir en savoir plus, car il n’y a pas d’explication qui saute immédiatement aux yeux. L’Ofrou est en train de «réaliser une analyse approfondie des accidents impliquant des voitures de tourisme afin d’identifier les possibles causes de cette évolution». Car c’est bien dans ce domaine-là que la dégradation est constatée. Chez les cyclistes, les piétons et les motards, les chiffres sont plutôt stables. Chez les automobilistes, par contre, le bond est bien visible.

«À prendre très au sérieux»

Et même dans cette catégorie, tout le monde n’est pas concerné de la même manière. Par exemple, les jeunes conducteurs (18 à 24 ans) ont moins souvent été blessés ou tués sur la route que les années précédentes. C’est surtout chez les 55 ans et plus que la hausse est la plus forte. Les accidents qui ont été provoqués par une vitesse inappropriée ont considérablement baissé. Par contre, dans les deux catégories que sont l’alcool et les médicaments, le nombre de victimes est en augmentation, tout comme pour les causes liées à la fatigue ou à la somnolence.