Football

Acclamez-le depuis votre canapé

Pour combler le manque d'ambiance dans des stades à huis clos, si les championnats reprennent, un application allemande a pensé à tout.

La tableau est connu et d'une infinie tristesse. Un joueur marque un but dans un stade vide et fête ça avec ses coéquipiers, sans recevoir la clameur qu'il mérite. Imaginez donc Liverpool fêter enfin un titre de champion, dans un Anfield déserté par ses supporters, avec comme seuls cris, ceux des remplaçants et du staff...