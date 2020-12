Vente avortée et mauvais karma pour un voleur de bicyclette. Un Genevois né en 2001 a été arrêté mercredi passé, pour vol, recel et dommages à la propriété. Soupçonné d’avoir dérobé le vélo d’une dame la semaine précédente, il s’est fait repérer sur Facebook. Après la disparition de son deux-roues correctement cadenassé dans la rue, la victime a eu en effet la surprise de le retrouver, en photo, sur le réseau social. Un individu l’avait mis en vente. La femme s’est rendue dans un poste de police pour y déposer plainte… et pour annoncer à la police qu’elle avait fixé rendez-vous à l‘auteur de l’annonce. Une patrouille a donc accompagné la plaignante pour interpeller le voleur présumé.

Les forces de l’ordre ont retrouvé six cadenas sciés et une disqueuse électrique au-domicile du jeune homme. Ce dernier a admis avoir dérobé 14 vélos pour les revendre ensuite via Facebook. Il aurait débuté ses méfaits en mars dernier. En raison de la pandémie de coronavirus et du semi-confinement, les possibilités d’emplois étaient nulles, a expliqué le Genevois, qui souhaitait «avoir de l’argent facile», indique le communiqué des forces de l’ordre. Le prix de revente des deux-roues oscillait entre 500 et 2500 francs. L’homme a été mis à disposition du Ministère public.