Etats-Unis – Accord à 73 millions entre les familles de la tuerie de Sandy Hook et Remington

États-Unis : Accord à 73 millions entre les familles de la tuerie de Sandy Hook et Remington

Le 14 décembre 2012, un homme a abattu 27 personnes, dont 20 enfants, dans une école. Pour la première fois, un fabricant d’armes accepte la responsabilité d’une fusillade de masse.

Les familles des victimes avaient engagé des poursuites contre l’armurier et sa filiale Bushmaster, estimant qu’il avait vendu en connaissance de cause une version du fusil semi-automatique AR-15, une arme de type militaire «pas du tout adaptée» à un usage civil.

La responsabilité de la publicité

«Quand les militaires cherchent la meilleure arme, la plus meurtrière, la plus destructrice et celle qui pourrait être utilisée par nos soldats s’ils devaient tuer les ennemis de notre pays et de notre liberté, ils choisiraient l’AR-15», a affirmé l’avocat des familles, Joshua Koskoff, lors d’une conférence de presse.