Entreprise de biotech: Accord avec la famille d’une femme aux cellules extraordinaires

Rebecca Skloot, auteure en 2010 du bestseller «The Immortal Life of Henrietta Lacks» a permis à la famille de l’Afro-Américaine de se rendre compte de la portée des progrès réalisés en médecine grâce à ses cellules.

«Les parties prenantes sont satisfaites d’avoir trouvé un moyen de résoudre ce dossier en dehors des tribunaux», ont indiqué dans un communiqué les avocats Ben Crump et Chris Seeger, au nom de la famille d’Henrietta Lacks. «Les termes de l’accord resteront confidentiels», précisent-ils, près de deux ans après qu’une plainte est déposée dans le Maryland, Etat de l’est des Etats-Unis.

«Ses contributions à la médecine moderne ont changé et sauvé un grand nombre de vies», a déclaré sur son compte Twitter (rebaptisé «X») Ben Crump, célèbre avocat spécialiste des droits civiques et qui avait notamment représenté la famille de George Floyd.

En 1951, Henrietta Lacks, 31 ans, est morte d’un cancer du col de l’utérus à l’hôpital Johns Hopkins, à Baltimore. Lors des tentatives pour la soigner, des cellules de sa tumeur avaient été prélevées et transmises à un chercheur sans qu’elle n’en sache rien. Celui-ci a vite réalisé que ses cellules, rebaptisées cellules HeLa, avaient des qualités extraordinaires: elles pouvaient être cultivées in vitro, soit hors du corps humain, et se multiplier à l’infini.